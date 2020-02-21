الاقتصاد

البلاديوم يواصل مكاسبه مع استئناف الأنشطة الصناعية في الصين

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تعاملات الجمعة ليواصل المعدن مكاسبه القوية في ظل  استئناف العمل بالعديد من القطاعات الصناعية في الصين.


وأعلنت العديد من الشركات والمصانع في الصين استئناف عملها بشكل  تدريجي وسط أنباء عنن تباطؤ وتيرة الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".


ومن بين تلك الشركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"فيات كرايسلر" وأعلنت جميعها إعادة فتح مصانعها بالصين.

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ويستخدم البلاديوم بشكل كبير في صناعة مكونات تقلل انبعاثات العوادم السامة من المركبات، وهو ما أثار التوقعات بعودة الطلب على المعدن الصناعي.


وفي سياق آخر، تراجع مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:42 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار البلاديوم عقود تسليم مارس/آذار بحلول الساعة 14:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 2589 دولارا للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 2634.3 دولار وأقل سعر عند 2576.3 دولار.

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