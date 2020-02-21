الاقتصاد

استقرار مبيعات التجزئة في كندا خلال يناير

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر مؤشر مبيعات التجزئة في كندا خلال الشهر الماضي على عكس التوقعات التي  أشارت إلى ارتفاع المؤشر خلال نفس الفترة.


وأظهرت بيانات حكومية  استقرار مؤشر مبيعات التجزئة دون تغيير في يناير/كانون الثاني من توقعات بارتفاعه بنسبة 0.1%.


وارتفعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية عند استثناء الطاقة والغذاء بنسبة 0.5% بأعلى من توقعات عند 0.4%.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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