شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار مبيعات التجزئة في كندا خلال يناير والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر مؤشر مبيعات التجزئة في كندا خلال الشهر الماضي على عكس التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع المؤشر خلال نفس الفترة.
وأظهرت بيانات حكومية استقرار مؤشر مبيعات التجزئة دون تغيير في يناير/كانون الثاني من توقعات بارتفاعه بنسبة 0.1%.
وارتفعت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية عند استثناء الطاقة والغذاء بنسبة 0.5% بأعلى من توقعات عند 0.4%.
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