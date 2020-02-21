الاقتصاد

النفط يستأنف خسائره متأثراً بعودة المخاوف حيال الطلب العالمي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة متأثرة بالقلق السائد في الأسواق العالمية بشأن فيروس "كورونا" ومدى تأثيره على الطلب.


ومن المنتظر في السادس من مارس/آذار القادم انعقاد اجتماع "أوبك" مع المنتجين المستقلين من خارج المنظمة على رأسهم روسيا لمناقشة اتفاق خفض الإنتاج واحتمالات تمديده أو تعميق الخفض.


وسوف تصدر  في وقت لاحق اليوم شركة "بيكر هيوز" للخدمات النفطية بيانات عدد حفارات التنقيب عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة.

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وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.4 نقطة.


وعلى صعيد التعاملات، انخفض سعر "ويست تكساس" بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% إلى 52.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.8 دولار وأقل  سعر عند 52.6 دولار.


وتراجع "برنت" بنسبة 1.7% إلى 58.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.2 دولار وأقل سعر عند 57.9 دولار.

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