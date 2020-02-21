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شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي ينخفض قليلاً قبيل صدور بيانات حكومية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال تداولات الجمعة على نحو طفيف مع ترقب المستثمرين لصدور بيانات حكومية فضلا عن التطورات بشأن أزمة فيروس "كورونا".
وسوف تصدر في وقت لاحق اليوم بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الولايات المتحدة عن شهر يناير/كانون الثاني.
وكشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى نحو 2130 شخصا بينما أصيب ما يقرب من 75 ألف شخص آخرين.
وكان الاحتياطي الاتحادي قد كشف في محضر اجتماع الشهر الماضي عن ثقته في نمو الاقتصاد الأمريكي واستمرار قوة سوق العمل واقتراب التضخم من المعدل المستهدف.
رغم ذلك، أكد البنك المركزي الأمريكي على وجود مخاطر تحيط بالاقتتصاد العالمي ووأبرزها فيروس "كورونا".
وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (امام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.8 نقطة وأقل مستوى عند 99.6 نقطة.
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