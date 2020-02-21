شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. رحلة تراجع الدولار أمام الجنيه لأدنى مستوى فى 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتحدد سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك، وفقًا للعرض والطلب، حيث واصل الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، لأدنى مستوى فى نحو 3 سنوات، ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، 15.55 للشراء، وهو متوسط سعر الصرف المعلن من البنك المركزى المصرى، وسط توقعات من مؤسسات دولية ومحللين بأن يصل سعر الدولار إلى 15 جنيهًا مع نهاية العام الجارى 2020.

ويرصد "الخليج 365" بالانفوجراف، رحلة تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه وأبرز المحطات فى تطور السعر إلى جانب أبرز الأسباب، إلى أن وصل سعر الدولار أمس الخميس 15.50 جنيها.