شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت مزيد من الميل الهابط ليقترب من اختبار مستوى 57.36، وكما أشرنا في تقاريرنا الأخيرة، يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، وبحسب قواعد التداول داخل القنوات السعرية، سنكون بانتظار ارتداد صاعد بعد ملامسة دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة.
من هنا، فإن توقعاتنا الإيجابية ستبقى قائمة بشرط الثبات فوق 57.36، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يدعم التوقعات بالارتفاع، والتي تستهدف مستوى 59.91 كمحطة أولى.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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