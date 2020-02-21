شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر النفط اختباراً لمستوى 53.20 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يظهر تشبعاً في البيع، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه التصحيحي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 55.53، مع الإشارة إلى أن التعرض لمزيد من الضغط السلبي وكسر مستويات 53.20 ثم 52.30 سيقود السعر للانخفاض من جديد وتحقيق أهداف سلبية تصل إلى 49.40.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد