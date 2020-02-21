شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مستوى 18.38 والابتعاد عنه، ليؤكد استمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، حيث ننتظر زيارة مستوى 18.85 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب تماسك السعر فوق مستوى 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.30 والمقاومة 18.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد