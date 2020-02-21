شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية إضافية ليتجاوز مستوى 1625.00، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن هدفنا التالي يمتد إلى 1668.00، مشيرين إلى أن المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات الإيجابية، والتي ستبقى قائمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 1611.20.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1615.00 والمقاومة 1650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد