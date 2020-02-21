شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يختبر الدعم الأولي– تحليل -21-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر النحاس بتداولات يوم امس للضغوط السلبية لنلاحظ هبوطه نحو الدعم الأولي المستقر عند 2.5000, ثبات الدعم الحالي يدعم محاولة تجديد السعر للموجات الصاعدة ليزيد ذلك من فرص اندفاعه فوق مستوى 2.6100 بهدف الوصول نحو المحطة الإيجابية المستقرة عند 2.6500.
أما هبوط السعر دون الدعم الحالي فإن ذلك سيزيد من فرص تشكيله لتداولات تصحيحية جديدة وليضطر بذلك للضغط على الدعم المحوري الممتد نحو 2.4900 تقريبا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5000 و 2.6100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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