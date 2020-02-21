شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بالارتفاع-تحليل - 21-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج تأثره بسيطرة الميل الصاعد بتجاوزه لمستوى 143.80 والثبات فوقه ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم التصحيحي الصاعد ولنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 144.50. تسلل مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يدعم توقعنا الصاعد بتوفيره للعزم الإيجابي الإضافي لنبقى بانتظار تسجيل السعر لأهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 144.90 و 145.50 على التوالي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 143.80 و 144.90 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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