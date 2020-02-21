بوينج بين المطرقة والسندان – تحليل – 21-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم شركة بوينج (BA) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.60% بما يعادل -2.02 نقطة، أمام استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 341.42، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 330.90.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط
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