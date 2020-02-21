أمازون ينخفض وسط الضغوط الإيجابية – تحليل – 21-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة أمازون (AMAZON) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ويأتي انخفاض السهم بالرغم من الضغوط الإيجابية التي تؤثر على حركة السهم السابقة، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -17.12 نقطة ليستقر السهم عند سعر 2,153.10 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المستوى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 2,034.90، ليستهدف مستوى المقاومة 2,250.45. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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