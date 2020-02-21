شكرا لقرائتكم خبر عن أدوبي يجني أرباحه – تحليل – 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أدوبي سيستم (ADB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب، في محاولة منه لجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير، وليحاول في الوقت نفسه اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي، وتصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.19% بما يعادل -4.150 نقطة ليستقر عند سعر 346.050 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 366.50، ليستهدف مستوى المقاومة 400.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه