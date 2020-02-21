شكرا لقرائتكم خبر عن آبل يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم شركة آبل (APPLE) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد، بهدف مساعدته على اختراق مستوى المقاومة العنيد 327.50، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.03% بما يعادل -3.32 نقطة ليستقر عند سعر 320.30 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى البعيد، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم مرة أخرى خلال تداولاته القادمة، ولكن عليه أولاً تخطي عقبة المقاومة 327.50، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 343.37.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه