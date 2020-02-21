شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لمساعد نائب وزير الإسكان بمدينة الشروق لمتابعة تنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، عددا من المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة الشروق، لمتابعة نسب التنفيذ، يرافقه خلالها المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو جهاز المدينة والمشروعات.

واستهل المهندس علاء عبد العزيز جولته بتفقد سير العمل بمشروع رفع المخلفات بالمنطقة الجنوبية المطلة على طريق (القاهرة - السويس) الصحراوى، كما تفقد الأعمال التى تم تنفيذها بكوبرى مدخل السويس 3 بمدينة الشروق، وكذا أعمال إنشاء أعلى سارٍ يحمل علم مصر بالمدينة.

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وأشاد المهندس علاء عبد العزيز بحجم الأعمال المنفذة بتلك المشروعات، ومنها أعمال الإنارة المنفذة بكوبرى مدخل السويس 3، موجهاً بتكثيف المعدات واستمرار العمل طوال اليوم للانتهاء من المشروعات قبل المدة المحددة، بهدف تحسين الصورة الحضارية لمدينة الشروق.

من جانبه قال المهندس عبدالرءوف الغيطى: جارٍ رفع كمية تقدر بـ(مليون م3) من المخلفات على الواجهة الجنوبية المطلة على طريق (القاهرة – السويس) بطول 7كم بنسبة إنجاز بلغت نحو70%، والتى كانت تحجب رؤية المدينة من على الطريق، حيث أصبحت المدينة بالمناطق التى تم رفعها تطل مباشرةً على الطريق.

وأضاف رئيس الجهاز: تم الانتهاء من الأعمال المدنية والإنارة بكوبرى مدخل السويس (3) بالمدينة، بامتداده حتى الطريق الشرقى الجديد، مشيداً بمشاركة المجتمع المدنى فى أعمال تطوير المدخل المتضمن تنفيذ السارى بارتفاع يصل إلى (40م)، والذى من المقرر الانتهاء من تنفيذه قبل الافتتاح الرسمى، وسيكون إضافة جمالية لإظهار المدينة بالمظهر الحضارى المطلوب.