شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الصناعات التحويلية فى بريطانيا ينمو بقوة على خلاف التوقعات فى فبراير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد البريطاني الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش الإصدار الأول من مؤشر مديري المشتريات الصناعي في المملكة المتحدة بالقراءة الأولية لشهر شباط/فبراير بمستوي 51.9 نقطة ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى مستوي 49.7 نقطة , وسجل القطاع نمو بمستوي 50.0 نقطة فى كانون الثاني/يناير ، هذا البيان إيجابي للجنيه الإسترليني.

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