شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تبتعد عن مستوياتها القياسية بفعل مخاوف الانتشار السريع لكورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، لتواصل خسائرها للجلسة الثانية على التوالي ، مبتعدة عن مستوياتها القياسية ، مع استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، بالإضافة إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد مخاوف الانتشار السريع لكورونا خارج الصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.2% حتى الساعة 09:05 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس منخفضا بنسبة 0.9% ، بأكبر خسارة يومية فى أخر ثلاثة أسابيع ، بفعل عمليات جني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوى قياسي جديد عند 433.90 نقطة ، بجانب العزوف عن المخاطرة بعد سلسلة من نتائج الأرباح المخيبة للآمال لكبرى الشركات الأوروبية خلال الربع الأخير من العام الماضي.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، ليواصل خسائره للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.2% ، بفعل تجدد مخاوف تضرر الاقتصاد الصيني جراء تفشي كورونا ،والصين أكبر مستهلك للسلع والمعادن فى العالم.

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أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية يوم الجمعة عن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة على مستوي البلاد إلى 156 حالة ، الأمر الذي وصفته السلطات بأنه حدث "واسع الانتشار".

وقالت اللجنة الصحية الوطنية فى الصين يوم الجمعة إنه تم التأكد من إصابة 889 حالة جديدة بفيروس كورونا فى البلاد ،وارتفع عدد القتلى 118 إلى 2,236 حالة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.5% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.4% ،بفعل عمليات بيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى الجلسة السابقة مستوي قياسي جديد عند 3,393.52 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.25% ، وفى فرنسا انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.3% ، وفى ألمانيا فقد مؤشر داكس أكثر من 0.1 % ،وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بحوالي 0.5% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا.