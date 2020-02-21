شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يسجل مستوى قياسي جديد خلال سبع سنوات بفعل مخاوف انتشار كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مستوى قياسي جديد خلال سبع سنوات ، لتواصل لليوم الرابع على التوالي ، فى طريقها صوب أكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي ، فى ظل تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، خاصة فى ظل تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا فى الصين وخارجها.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.0% إلى 1,636.50$ الأعلى منذ شباط/فبراير 2013 ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,620.07$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,618.95$.

حقق المعدن الثمين "الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.4% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، فى ظل مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي بسبب فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،حققت أسعار الذهب ارتفاعا بنسبة 3.3% ، فى طريقها صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ،وأكبر مكسب أسبوعي منذ آب/أغسطس الماضي.

أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية يوم الجمعة عن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة على مستوي البلاد إلى 156 حالة ، الأمر الذي وصفته السلطات بأنه حدث "واسع الانتشار".

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وفى الصين أعلنت السلطات الصحية أيضا ارتفاع وتيرة الإصابة بالفيروس مرة أخرى ، بعد انخفاض حالات الإصابة الجديدة فى الأيام السابقة.

جددت تلك التطورات مخاوف تفشي انتشار فيروس كورونا فى الصين وخارجها ، بما سوف يؤثر بلا أدنى شك على مسار نمو الاقتصاد العالمي.

خفضت شركة أبل الأمريكية " عملاق صناعة الهواتف المحمولة" هذا الأسبوع توقعات الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري ،وأعاذت ذلك إلى الاضطرابات فى الصين بسبب فيروس كورونا ،وضعف الطلب من السوق الصيني.

الأمر الذي صعد المخاوف حيال التداعيات المالية لانتشار فيروس كورونا ،وتأثيره المتوقع بانخفاض حجم الأعمال والإيرادات لكبري الشركات العالمية ،وهو ما يدفع المستثمرين للعزوف عن المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع ، والتركيز على شراء أصول الملاذات الآمنة.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بمقدار 2.34 طن متري، فى ثالث زيادة يومية على التوالي ،ليرتفع الإجمالي إلى 933.94 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2016.