شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبتعد عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل مخاوف انتشار فيروس كورونا خارج الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتبتعد عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تصاعد مخاوف انتشار فيروس كورونا خارج الصين ، بما سوف يؤثر سلبا على مستويات الطلب العالمي ، بجانب إعلان روسيا الاكتفاء بالاجتماع المحدد سابقا لتحالف أوبك بلس فى أوائل آذار/مارس المقبل.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.09$ ، من مستوى الافتتاح عند 53.72$، و سجل أعلى مستوي عند 53.83$ ،وانخفض خام برنت بنسبة إلى مستوي 58.34$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 59.02$ ، وسجل أعلى مستوي عند 59.22$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 0.3% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 54.45$ للبرميل ، فى المقابل فقدت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 0.4% ، فى أول خسارة خلال الثمانية أيام الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجلت فى وقت سابق مستوي 59.98$ للبرميل الأعلى منذ 29 كانون الثاني/يناير الماضي.

أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية يوم الجمعة عن 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة على مستوي البلاد إلى 156 حالة ، الأمر الذي وصفته السلطات بأنه حدث "واسع الانتشار".

صعدت تلك التطورات مخاوف تفشي انتشار الفيروس التاجي الجديد خارج الصين، بما يعني مزيد من الضغوط السلبية على مستويات الطلب العالمي على النفط.

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وقالت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي ، إن فيروس كورونا سوف يتسبب فى انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 435 ألف برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري ، فى أول انخفاض ربع سنوي منذ الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

قال وزير الطاقة الروسي "الكسندر نوفاك" يوم الخميس إن منتجي النفط العالميين أدركوا أنه من غير المنطقي بالنسبة لتحالف أوبك بلس عقد اجتماع طارئ قبل الاجتماع المحدد سابقا فى أوائل آذار/مارس المقبل.

أعلنت وكالة الطاقة الأمريكية بالأمس زيادة المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.4 مليون برميل فى الأسبوع المنتهي فى 21 شباط/فبراير، فى رابع زيادة أسبوعية على التوالي ،بأقل من توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 3.3 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى نحو 443.3 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 13 كانون الأول / ديسمبر الماضي ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي بدون أي تغيير يذكر، ليستمر الإجمالي عند 13.0 مليون برميل يوميا ،والذي يعد أعلى مستوي على الإطلاق للإنتاج فى الولايات المتحدة "أكبر منتج للنفط فى العالم".