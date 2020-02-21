شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 سنوات قبيل بيانات القطاعات الرئيسية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاث سنوات مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، لكنه بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل مخاوف ركود الاقتصاد الأوروبي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد فى أوروبا ،والتي توفر أدلة جديد حول صحة اقتصاد المنطقة الموحدة.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.2% إلى 1.0799$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0782 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.0782$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاث سنوات عند 1.0778$ ، فى ظل الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت العملة الأوربية الموحدة "اليورو" حتى الآن نسبة 0.5% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثالث خسارة أسبوعية على التوالي.

تأتي تلك الخسائر الأسبوعية المتتالية فى العملة الأوروبية ، بفعل مخاوف ركود اقتصاد المنطقة الموحدة ،واحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي بجولة جديدة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد فى مواجهة المخاطر المتزايدة.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات ،يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،صدور بيانات القطاعات الرئيسية المكونة للاقتصاد الأوروبي خلال الشهر الجاري ،والتي توفر أدلة جديدة حول اقتصاد اليورو خلال الربع الأول من هذا العام ،سلبية البيانات سوف تدفع العملة الأوروبية إلى المزيد من الخسائر مقابل الدولار الأمريكي.

تصدر تباعا انطلاقا من الساعة 08:15 بتوقيت جرينتش ، القراءة الأولية لمؤشر مديري مشتريات القطاعات الصناعية والخدمية فى أنحاء مختلفة من أوروبا خلال شباط/فبراير.