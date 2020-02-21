الدولار مقابل الفرنك يحوم حول المقاومة – تحليل - 21-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الفرنك التذبذب حول مستوى 0.9836، ولا زلنا بحاجة لحافز إيجابي لدفع السعر لمواصلة الارتفاع خلال الفترة القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.9945.
وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على تماسكه فوق مستوى 0.9836، حيث إن الفشل بالثبات فوقه سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو 0.9712 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9800 والمقاومة 0.9900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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