شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يضطر لبعض الانخفاض – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اقترب سعر عقود خام برنت من هدفنا المنتظر عند 59.91 وارتد هبوطاً من هناك، في طريقه نحو اختبار محتمل للدعم المحوري 57.36، لكننا نلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية واضحة الآن، في حين يواصل المتوسط المتحرك 50 حماية التداول داخل القناة التصحيحية الصاعدة.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون 57.36، مع التذكير بأن اختراق 59.91 سيدفع السعر إلى 61.97 كهدف تصحيحي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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