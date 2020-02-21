شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجمع العزم الإيجابي – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط ميلاً هابطاً طفيفاً ليختبر أرضية الدعم التي تشكّلت عند مستوى 53.20 بعد اختراقه مسبقاً، بالتزامن مع وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع، بينما يواصل المتوسط المتحرك 50 تقديم الدعم الإيجابي للسعر.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، والذي يستهدف مستوى 55.53 كمحطة رئيسية تالية، بينما يمثل كسر مستويات 53.20 ثم 52.30 عامل سلبي سيضغط على السعر لإيقاف التصحيح الصاعد الحالي والعودة إلى المسار الرئيسي الهابط من جديد.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.50 والمقاومة 55.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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