الفضة تجتاز المقاومة – تحليل - 21-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر الفضة تداولات اليوم بإيجابية ليخترق مستوى 18.38 ويستقر فوقه، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام تحقيق أهداف إيجابية جديدة تصل إلى 18.85.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارات إيجابية تدعم فرص تحقيق الأهداف المنتظرة، مع الانتباه إلى أن الفشل بالتماسك فوق 18.38 قد يجبر السعر على تحقيق انخفاض مؤقت تبدأ أهدافه باختبار حاجز 18.00 وقد يمتد إلى 17.60 قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.30 والمقاومة 18.70
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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