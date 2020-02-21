شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الثاني – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من تحقيق هدفنا الثاني 1625.00 ويحاول تجاوزه الآن، ليدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى القصير، حيث ينتظم السعر داخل قنوات صاعدة تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 1668.00.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1611.20 سيضغط على السعر للانخفاض واختبار دعم القناة الصاعدة عند 1577.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1615.00 والمقاومة 1650.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يحقق الهدف الثاني – تحليل - 21-02-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.