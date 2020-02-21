شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحقق الهدف الثاني – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الذهب من تحقيق هدفنا الثاني 1625.00 ويحاول تجاوزه الآن، ليدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى القصير، حيث ينتظم السعر داخل قنوات صاعدة تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن هدفنا التالي يصل إلى 1668.00.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1611.20 سيضغط على السعر للانخفاض واختبار دعم القناة الصاعدة عند 1577.00 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1615.00 والمقاومة 1650.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد