شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي مكاسب طفيفة يوم أمس ليختبر مقاومة الاتجاه التصحيحي الهابط، ويبدأ اليوم بميل هابط ليشير إلى توجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض اليوم.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.3285 والثبات فوقه، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 1.3187 وتمتد إلى 1.3100 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3170 والمقاومة 1.3300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط