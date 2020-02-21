شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يجتاز الهدف – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواصل زوج الدولار مقابل الين اندفاعه الصاعد ليخترق مستوى 111.50 ويستقر حول حاجز 112.00، مما يدعم التوقعات بتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، والطريق مفتوح أمام زيارة مقاومة القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة عند 112.70.

لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الارتفاع المتوقع يشترط الثبات فوق مستوى 111.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 111.50 والمقاومة 112.70

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد