شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى اليورو – تحليل - 21-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية في الجلسات الماضية، ليواصل التحرك ضمن نطاق ضيق مستقراً دون حاجز 1.0800، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي يعتمد على الثبات دون مستوى 1.0860، والذي يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ عند 1.0760 ثم 1.0680.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0860
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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