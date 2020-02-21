شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي بالقرب من الأعلى له في عشرة أشهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ مطلع 25 من نيسان/أبريل الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.13% إلى مستويات 111.95 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.10، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 111.92، بينما حقق الأعلى له عند 112.19.

هذا وقد فقد تابعنا الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن اليابان والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى 47.6 مقابل 48.8 في كانون الثاني/يناير، وذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.9% في تشرين الثاني/نوفمبر، أسوء من التوقعات الني أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.3%.

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على الصعيد الأخر، من المرتقب أن يلقي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان الكلمة الافتتاحية في مؤتمر يستضيفه بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.3 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدميي ماركيت لأمريكا والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 1.7% إلى 5.46 مليون منزل مقابل ارتفاع 3.6% عند 5.54 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى مشاركة عضوان آخران في اللجنة الفيدرالية في منتدى السياسة النقدية الأمريكي 2020 في نيويوزرك، كل من نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد والتي من المقرر أن تشارك في حلقة حول السياسة النقدية للركود المقبل، وذلك نشهد مشاركة نائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو ريتشارد كلاردا في حلقة نقاش أخرى تحت عنوان "قاعة المرايا: التغذية المرتدة بين السياسة النقدية والأسواق المالية".