شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للعملة الموحدة اليورو بالقرب من الأدنى لها في ثلاثة أعوام أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ نيسان/أبريل 2017، بينما لا تزال بصدد ثالث خسائر أسبوعية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.08% إلى مستويات 1.0794 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.0785 والتي تعد أدنى مستوى للزوج خلال تداولات الجلسة، بينما حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.0795.

هذا وتترقب الأسواق حالياً عن كل من الاقتصاد الفرنسي، الألماني واقتصاديات المنطقة ككل صدور القراءة الأولية لمؤشر ماركيت لمدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الجاري والتي قد تعكس اتساع القطاع الخدمي وتقلص اتساع الصناعي في فرنسا، وتقلص اتساع القطاع الخدمي واتساع انكماش القطاع الصناعي في ألمانيا واقتصاديات المنطقة ككل.

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ويأتي ذلك، قبل أن نشهد الكشف عن بيانات التضخم لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة النهائية السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل 1.3% في القراءة السابقة لشهر كاون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.1% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة الأولية ومقابل 1.3%.

على الصعيد الأخر، من المرتقب أن يلقي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان الكلمة الافتتاحية في مؤتمر يستضيفه بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.3 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدميي ماركيت لأمريكا والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 1.7% إلى 5.46 مليون منزل مقابل ارتفاع 3.6% عند 5.54 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر.

وصولاً إلى مشاركة عضوان آخران في اللجنة الفيدرالية في منتدى السياسة النقدية الأمريكي 2020 في نيويوزرك، كل من نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد والتي من المقرر أن تشارك في حلقة حول السياسة النقدية للركود المقبل، وذلك نشهد مشاركة نائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو ريتشارد كلاردا في حلقة نقاش أخرى تحت عنوان "قاعة المرايا: التغذية المرتدة بين السياسة النقدية والأسواق المالية".