شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاتينيوم بصدد مكاسب أسبوعية مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 21 من نيسان/أبريل من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم المستثمرين لانتشار فيروس كورونا في مقابل التحفيز الصينية الأخيرة.

في تمام الساعة 04:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.16% لتتداول حالياً عند 981.68$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 980.07$ للأونصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 99.81 مقارنة بالافتتاحية عند 99.85.

هذا ويترقب المستثمرين الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية، واللتان قد تعكسا تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.9 ف كانون الثاني/يناير الماضي، واستقرار اتساع القطاع الخدمي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الأجمالي الأمريكي عند ما قيمه 53.3 خلال شباط/فبراير.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 1.7% إلى 5.46 مليون منزل مقابل ارتفاع 3.6% عند 5.54 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما من المرتقب أن نشهد اليوم حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع الفيدرالي الأربعاء الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل الإعلام بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس التاجي خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان كوريا الجنوبية عن أول حالة وفاة بالفيروس القاتل والإفادة بارتفاع الحالات المصابة المؤكدة الجديدة هناك بشكل حاد وتحديداً بنسبة 22% إلى إجمالي 104 حالة مصابة بفيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة على الإقراض لمدة عام بواقع 10 نقطة أساس ولمدة خمسة أعوام بواقع 5 نقطة أساس، وجاءت تلك الخطوة عقب ساعات من قيام المركزي الصيني الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وسط تكثيف إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على أكبر مستهلك للمعاد عالمياً من جراء انتشار كورونا.