شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية، بينما تراجعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية وكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية وارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية اليوم الجمعة في ظلال تقييم المستثمرين لانتشار فيروس كورونا في مقابل التحفيز الصينية.

هذا وقد تابعنا أمس الخميس أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لوسائل الإعلام بأن انخفاض عدد الحالات المصابة بفيروس التاجي خارج الصين "قد لا يبقي كما هو لفترة طويلة"، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان كوريا الجنوبية عن أول حالة وفاة بالفيروس القاتل والإفادة بارتفاع الحالات المصابة المؤكدة الجديدة هناك بشكل حاد وتحديداً بنسبة 22% إلى إجمالي 104 حالة مصابة بفيروس كورونا.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس قيام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة على الإقراض لمدة عام بواقع 10 نقطة أساس ولمدة خمسة أعوام بواقع 5 نقطة أساس، وجاءت تلك الخطوة عقب ساعات من قيام المركزي الصيني الاثنين الماضي بخفض فائدة القروض متوسط الآجل بواقع عشرة نقطة أساس إلى 3.15% من 3.25%، وسط تكثيف إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في مواجهة الضغوط المالية على أكبر اقتصاد آسيا من جراء انتشار كورونا.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تبايناً في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.06% ليربح 0.93 نقطة ويصل إلى المستوى 1,675.41، بينما انخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.28% ليخسر 65.34 نقطة ويصل إلى المستوى 23,413.81.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.28% ليربح 11.48 نقطة ويصل إلى المستوى 4,156.14، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.27% ليربح هو الأخر 8.14 نقطة ويصل إلى المستوى 3,038.29.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.66% ليخسر 181.23 نقطة ويصل إلى المستوى 27,427.93، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.07% ليخسر هو الأخر 23.48 نقطة ويصل إلى المستوى 2,172.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.03% ليربح 4.20 نقطة ويصل إلى المستوى 12,069.06، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.24% ليخسر 17.39 نقطة ويصل إلى المستوى 7,145.10.