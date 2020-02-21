شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار النيوزيلندي بصدد أسوء أداء أسبوعي له في شهر أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الدولار النيوزيلندي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى له منذ 17 من تشرين الأول/أكتوبر، وليعد بصدد استأنف مسيرات خسائره الأسبوعية التي توقفت الأسبوع الماضي لأول مرة في سبعة أسابيع أمام الدولار الأمريكي عقب حديث محافظ بنك نيوزيلندا الاحتياطي أدريان أور في غرفة أرباب العمل في كانتري وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 02:34 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.30% إلى مستويات 0.6314، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6333، بعد أن حقق الزوج الأدنى له في أربعة أشهر عند 0.6308، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6344.

هذا ومن المرتقب أن يلقي عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان الكلمة الافتتاحية في مؤتمر يستضيفه بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم، والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 53.3 دون تغير يذكر عن القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير الماضي.

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كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا عن القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات الخدميي ماركيت لأمريكا والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.9 في القراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير، وقبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد توضح تراجعاً 1.7% إلى 5.46 مليون منزل مقابل ارتفاع 3.6% عند 5.54 مليون منزل في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وصولاً إلى مشاركة عضوان آخران في اللجنة الفيدرالية في منتدى السياسة النقدية الأمريكي 2020 في نيويوزرك، كل من نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد والتي من المقرر أن تشارك في حلقة حول السياسة النقدية للركود المقبل، وذلك نشهد مشاركة نائب أخر لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وهو ريتشارد كلاردا في حلقة نقاش أخرى تحت عنوان "قاعة المرايا: التغذية المرتدة بين السياسة النقدية والأسواق المالية".

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 28-29 كانون الثاني/يناير والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين 1.50% و1.75% للاجتماع الثالث على التوالي، وتطرق المحضر لكون السياسة النقدية الحالية مناسبة وستظل قائمة لبعض الوقت، في الإشارة للبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالي دون تغير خلال الفترة المقبلة.