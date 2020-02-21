شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض رغم تباطؤ وتيرة انتشار "كورونا" في الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس في ظل استمرار تركيز الأسواق على تداعيات فيروس "كورونا" ومدى تأثيره على نتائج أعمال الشركات العالمية في الربع السنوي الأول من العام الجاري.



وكان محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي قد أظهر ثقة أعضاء البنك في الاقتصاد الأمريكي وقوة سوق العمل وعودة التضخم إلى معدله المستهدف.



مع ذلك، فإن البنك المركزي وبعض الشركات الأمريكية خفضت توقعاتها حول الإيرادات والأرباح في الربع الأول بسبب فيروس "كورونا" رغم كشف مسؤولين صينيين عن تباطؤ انتشار الفيروس.



وأوضحت بيانات حكومية ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا بنحو أربعة آلاف طلب إلى 210 آلاف خلال الأسبوع الماضي.

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وفي سوق الخام، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.9% إلى 53.78 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 54.5 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 0.3% إلى 59.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 60 دولارا وأقل سعر عند 58.9 دولار.



وفي ختام الجلسة، انخفض "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 128 نقطة) إلى 29220 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29368 نقطة وأقل مستوى عند 28959 نقطة.



وتراجع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 66 نقطة) إلى 9751 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 9820 نقطة وأقل مستوى عند 9636 نقطة.



وانخفض "إس اند بي 500" بنسبة 0.4% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 3373 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3389 نقطة وأقل مستوى عند 3341 نقطة.