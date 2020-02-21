الين يتراجع.. والذهب يتمسك بذروة 7 سنوات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع الين الياباني إلى أدنى مستوى في عشرة أشهر أمس الخميس، مواصلاً نزوله من الجلسة السابقة التي شهدت هبوط العملة إلى مستوى فني رئيسي أمام الدولار الذي يزداد قوة.

وأثارت أنباء اقتصادية سيئة من اليابان حديثاً عن أن البلاد دخلت في ركود بالفعل، وتخلت صناديق يابانية عن أصول محلية لصالح الأسهم الأمريكية والذهب. وألحق تحسن الشهية للمخاطرة في الأسواق العالمية، الضرر بالين الذي ينتفع عادة عندما تمر الأسواق بصعوبات.

وواصل الين النزول إلى 111.84 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ أبريل/نيسان 2017.

وخرق يوم أمس حاجزاً فنياً رئيسياً عند 110.30 تقريباً بعد أن ظل محافظاً عليه منذ مايو/أيار الماضي. وتراجع اليورو 0.1% إلى 1.079 دولار.

وارتفع الدولار 0.3% أمام اليوان الصيني إلى 7.0215 وهبط الدولار الأسترالي إلى 0.6630 دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في 11 عاماً.

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وأمام سلة من العملات الرئيسية، بلغ مؤشر الدولار أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2017، وبات مرتفعاً أكثر من 3.5% هذا العام.

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب بعد أن كشفت الصين عن إجراءات لتخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا، لكن المعدن ظل قرب أعلى مستوياته في نحو سبع سنوات والذي سجله في الجلسة السابقة، مع استمرار المخاوف حيال المرض.

وتم تداول الذهب منخفضاً 0.3% في السعر الفوري إلى 1606.62 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% لتسجل 1609.60 دولار.

وقال إليا سبيفاك، محلل سوق الصرف في ديلي فيكس: «يبدو أقرب إلى التصحيح في معظمه؛ لأن الذهب ليس هو الذي نراه يتراجع بعض الشيء فحسب في إطار ديناميات العزوف عن المخاطرة؛ بل عبر أصول متنوعة».

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم الذي يشهد عجزاً في المعروض 0.9% إلى 2688.40 دولار للأوقية، بعد أن لامس ذروة قياسية عندما بلغ 2841.54 دولار في الجلسة السابقة. وانخفضت الفضة 0.5% إلى 18.30 دولار، لكنها حومت قرب أعلى مستوياتها في أكثر من شهر والذي سجلته الأربعاء.

ونزل البلاتين 1.2% إلى 993.40 دولار للأوقية. (رويترز)