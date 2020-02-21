شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصويا تنخفض للمرة الثالثة في أربع جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الخميس للمرة الثالثة في أربع جلسات وذلك مع مخاوف بشأن تراجع الطلب من الصين التي لا تزال متضررة من تفشي فيروس "كورونا".



وعلاوة على ذلك، وقعت أسعار الصويا وسلع زراعية أخرى تحت وطأة الضغوط نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 22:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 99.8 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.9 نقطة وأقل مستوى عند 99.5 نقطة.

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ولم تستفيد السلع الزراعية من تصريحات مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية بأن الصين متلزمة ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري والتي تم توقيعها منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.



وتحاول الحكومة الصينية أن تبعث برسالة إيجابية لواشنطن وذلك بعد إعلانها عن خطة لإعفاء 700 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.



وفي ختام الجلسة، انخفضت أسعار الصويا عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.5% إلى 8.92 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 8.98 دولار وأقل سعر عند 8.91 دولار.