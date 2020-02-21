شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يحفز القطاع الخاص على الانضمام لـ«تمهير» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح الصندوق أن آلية البرنامج حددت مكافأة مالية قدرها 3 آلاف ريال شهريًا، تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج، يقدمها الصندوق خلال فترة التدريب، وكذلك تأمين ضد مخاطر العمل، كما يحصلون بعد إتمام برنامج التدريب على شهادة خبرة مقدمة من «هدف».
ويشترط برنامج «تمهير» أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراة، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية لعدم تسجيله على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج.
ويأتي برنامج «تمهير» إنفاذًا للأمر السامي، وتتراوح مدة التدريب فيه من 3 إلى 6 أشهر، لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة؛ ليتمكّنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.
وجدّد «هدف» دعوته للخريجين والخريجات للاستفادة من الفرص التدريبية لبرنامج «تمهير»، واكتساب الخبرات والمهارات اللازمة المطلوبة لسوق العمل من خلال التدريب العملي في مواقع العمل الفعلية وفقًا لتخصصاتهم.
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