شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أمس الخميس، عن طرحها المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو 2020.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، إن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان، موضحًا أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات التخزين الإستراتيجي من الحبوب، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.