شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل
وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، إن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان، موضحًا أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات التخزين الإستراتيجي من الحبوب، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.
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