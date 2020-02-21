الاقتصاد

«العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، أمس الخميس، عن طرحها المناقصة الأولى لهذا العام لاستيراد كمية 715 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من شهر أبريل وحتى شهر يونيو 2020.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس، إن الكمية المطروحة موزعة على 12 باخرة، بواقع 6 بواخر لميناء جدة الإسلامي، و5 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان، موضحًا أن طرح هذه الدفعة من القمح المستورد يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات التخزين الإستراتيجي من الحبوب، وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 715 ألف طن قمح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا