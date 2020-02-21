شكرا لقرائتكم خبر عن «الفاضلي» يرفع إمدادات المملكة من الغاز إلى 12.2 مليار قدم والان نبدء بالتفاصيل

توقعت أرامكو السعودية استمرار زيادة احتياطياتها من الغاز من خلال اكتشاف حقول جديدة، وإضافة مكامن جديدة في الحقول القائمة وإعادة تقييمها، مع تزايد الطلب المحلي والدولي على الغاز، مؤكدة أن توسع الشركة في أعمال الغاز يواكب الرؤية الوطنية الطموحة لزيادة الإمدادات المحلية وتوفير مادة وسيطة إضافية، بأقل الانبعاثات الناتجة من أعمال الحرق، في ظل التزام الشركة طوال 40 عاما بتلبية الطلب المحلي للغاز، والمستخدم في توليد الكهرباء، والعديد من الصناعات، وتحلية المياه.

» رمز الريادة

وأكدت أرامكو أنها وفقا لإستراتيجيتها التوسعية في هذا المجال، طورت على مدى الأعوام الماضية، عددا من مرافق الغاز والمعامل، مؤكدة اعتمادها على أحدث التقنيات.

وضربت المثل بمعمل الغاز بالفاضلي، الذي يعد أحد المرافق الإنتاجية المهمة التي تعزز التأثير الكبير للشركة وريادتها ليس على مستوى زيادة إمدادات الغاز وحسب، وإنما على مستوى النمو الاقتصادي وتطوير قدرات الموارد البشرية الوطنية، وتقليل الانبعاثات.

» مزايا تشغيلية

ويعد معمل الغاز في الفاضلي جزءا بالغ الأهمية في التوسعة الحالية لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، إذ جرى تخطيط هذه التوسعة لتلبي الطلب المتزايد على الطاقة في البلاد، لذلك يرتكز الأداء التشغيلي في هذا المعمل على العديد من المزايا التي يسبق بها غيره من المعامل.

ويعد الشاحن التوربيني لـ«الفاضلي» هو الأول من نوعه في العالم، وقد سبق تشغيله في عرض عملي تجريبي بداية عام 2015م، وينتظر أن تقلل هذه التقنية من استهلاك الطاقة «أكثر من 60 جيجاوات في السنة»، وتخفف من مجموع الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري التي ينتجها المعمل «إلى أقل من 60 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العام».

» الكفاءات الوطنية

وخلال جولة تفقدية في مرافق المعمل، أعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير مديريها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، في حفل تكريم لفريق المشروع عن سعادته بمستوى الإنجاز والأداء في المعمل الذي يعد إضافة نوعية لأعمال الشركة ومنشآتها، معبرا عن فخره بالكفاءات الوطنية التي تعمل على إدارة وتشغيل أحد أحدث منشآت معالجة الغاز، التي تعد مفخرة وطنية وإضافة مهمة لشبكة الغاز الرئيسة في المملكة، من خلال ما تضمنته من تقنيات جديدة وأساليب مبتكرة تعزز الأداء التشغيلي والبيئي، وفي الوقت نفسه تسهم بدور كبير في رفع طاقة معالجة وإمدادات الغاز، بما يدعم أهداف التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، حيث يتوقع أن ترتفع طاقة المعالجة في شبكة الغاز الرئيسية من 15.5 إلى 18 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم.

وأشار الناصر إلى أن الكفاءات التي حققت إنجازا بهذا الحجم سواء كانت من الشباب الجدد أو من ذوي الخبرة، فإنها تعكس تميز الشركة في تطوير الموارد البشرية الوطنية بمعايير عالمية؛ لتلبية المتطلبات الفنية والإدارية والتشغيلية في مختلف قطاعات الإنتاج، مؤكدا أن معمل غاز الفاضلي حقق أيضا مستوى متميزا من المحتوى المحلي في إنشائه، وأنه يتميز بيئيا بتقنياته المتطورة التي تحقق أقصى معدل لاستخلاص الكبريت بنسبة 99.9% ما يساعد في حماية جودة الهواء.

» طاقة المعالجة

ومن المتوقع أن يرفع معمل الغاز الجديد في الفاضلي طاقة معالجة الغاز بمقدار ملياري قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الحصباة، وإلى نصف مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الخام في اليوم من حقل الخرسانية.

وتتسم هذه الحقول بمكامن عالية الإنتاجية تم تطويرها باستخدام آخر ما توصلت إليه تقنيات الحفر والإنتاج وإدارة المكامن، وأسهمت بشكل ملحوظ في تقليل التكلفة الرأسمالية للمشروع.

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ويعالج معمل الغاز في الفاضلي إمدادات الغاز القادم من الحقول البرية والبحرية بطاقة معالجة تبلغ 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الغاز الخام، ويمد شبكة الغاز الرئيسة بمقدار 1.57 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع، إضافة إلى 470 مليون قدم مكعبة في اليوم من الغاز ذي المحتوى الحراري المنخفض إلى شركة فاضلي لتوليد الطاقة. وسيكون معمل الغاز في الفاضلي أول معمل لأرامكو السعودية يعالج الغاز غير المصاحب من الحقول البرية والبحرية معا.

» توليد الكهرباء

وتأكيدا لتفرد المعمل وتميزه التشغيلي، فإنه سيكون أول معمل يستخدم الغاز الطبيعي ذا المحتوى الحراري المنخفض في تشغيل محطة كهرباء مستقلة، مع إمكانية التحول إلى غاز البيع حسب الحاجة، وهذه المرونة ستمكن الشركة من توليد الكهرباء من غاز منخفض القيمة وزيادة الإمدادات إلى شبكة الغاز الرئيسة.

ووفقا لهذه التقنيات والقدرات التشغيلية، فإن تعرفة الطاقة اللازمة للمشروع هي أقل تعرفة على الإطلاق، وقد نتج عن هذه التحسينات وفورات ضخمة في التكلفة الرأسمالية، وكذلك تكاليف التشغيل السنوية.

» الإنتاج المزدوج

وبعد الانتهاء من العمل، سيصبح معمل الغاز في الفاضلي عنصرا رئيسا في شبكة الغاز الرئيسة في المملكة، ليرفع من مستوى الإمدادات الحالية من 8.8 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من غاز البيع كما في عام 2015م إلى 12.2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم بحلول عام 2021م.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الكهرباء التي تعمل بنظام «الإنتاج المزدوج» 1500 ميجاواط سيتم إمدادها إلى الشبكة الوطنية شاملة 250 ميجاواط لمعمل الغاز. وتعادل الكهرباء التي سيولدها المعمل استهلاك 1.4 مليون شخص. كما يتوقع أن ينتج المعمل أيضا 1447 طنا في الساعة من البخار، و768.8 طن في الساعة من الماء سيتم إمدادها إلى أرامكو السعودية.

» بنية تحتية

وأنشأت أرامكو السعودية على مدار الأعوام الماضية، بنية تحتية شاملة في المملكة تضمن تسليم المنتج لعملائها في الوقت المحدد بالكفاءة المطلوبة، وتربط شبكة الغاز الرئيسة «وهي شبكة من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة» أهم مواقع إنتاج الغاز بمراكز الطلب في جميع أنحاء المملكة.

وإضافة إلى ذلك، يمثل النفط الذي تنتجه أرامكو السعودية النقطة التي تنطلق منها الشركة لتزويد عملائها حول العالم بسوائل الغاز الطبيعي.

» القيمة المحلية

تتجاوز قيمة مشروع معمل غاز الفاضلي ما هو أبعد من الموارد التي سيعالجها، حيث يتم توريد 46% من مواد المعمل وخاماته من موردين محليين، ويجري تصنيعها داخل المملكة أيضا.

وتتضمن مثل هذه الأعمال التشغيلية مكاسب إضافية أخرى، مثل توليد وتوطين الوظائف، حيث وظفت أعمال الإنشاءات أكثر من 4500 مواطن سعودي في أعمال شملت التصميم والتصنيع والإنشاء والتدريب.