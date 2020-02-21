افتتاح مشروع «مرسى مينا» الواجهة البحرية الجديدة في ميناء زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أعلنت موانئ أبوظبي، أمس، عن افتتاح مشروع «مرسى مينا»، الواجهة البحرية الترفيهية الجديدة لأبوظبي في ميناء زايد، لتشكل إضافة نوعية لوجهات الترفيه العائلي ومنصة لريادة الأعمال.

يقع «مرسى مينا» الذي تم تطويره بالتعاون بين موانئ أبوظبي وشركة «داناس» لاستشارات الأعمال بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد، حيث يشكل أول المعالم البارزة التي تستقبل ركاب السفن السياحية فور وصولهم إلى إمارة أبوظبي، ويهدف المشروع الذي يضم عدداً من المتاجر والمطاعم والمرافق الترفيهية إلى استقطاب كافة فئات المجتمع للمشاركة في فعاليات وأنشطة ترفيهية متميزة.

وأشاد الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي بالمشروع المجتمعي الذي يمثل فرصة مُثلى لتمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من التسهيلات المقدمة لتنمية وترويج أعمالهم.

وقال الشامسي: يأتي افتتاح «مرسى مينا» في ميناء زايد التاريخي تأكيداً على التزامنا بالمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية من خلال مبادرات ومشاريع حيوية تشكل إضافة نوعية لجهود تنويع الاقتصاد، وتحقيق استدامته تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة.

مليون زائر

وقال عبد الجليل عبدالله الفهيم الرئيس التنفيذي لشركة «داناس» لاستشارات الأعمال: «يسرنا التعاون مع موانئ أبوظبي في تطوير هذا المشروع والاستثمار فيه من أجل تقديم تجربة فريدة للزائرين والسياح من خلال مرافق ترفيهية وتجارية، إضافة إلى إقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة على مدار العام للتفاعل مع كافة فئات المجتمع، كما أننا فخورون بالتعاون مع الجهات المعنية بأصحاب الهمم لإتاحة مساحة تجارية لتشكل منصة فعالة لعرض مواهب وفنون ذوي الهمم، وذلك في إطار جهودنا لدعم التنمية المجتمعية».

وأعرب الفهيم عن توقعاته باستقطاب مليون زائر للمشروع خلال العام الأول، سواء من السياح البحريين أو المواطنين والمقيمين في أبوظبي والدولة. يجمع تصميم «مرسى مينا» العصري بين التراث والاستدامة، حيث تمت إعادة تدوير وتجهيز عدد من حاويات الشحن لتستخدم كمتاجر ومطاعم تعكس الطابع البحري للمكان. فضلاً عن توافر مساحات مفتوحة للجلوس والتنزه، وملاعب، ومنطقة مخصصة للأطفال.

تقديم تجربة فريدة

وأفاد الكابتن عمار الشيبة مدير ميناء زايد أن مشروع «مرسى مينا» يعتبر وجهة ترفيهية جديدة في أبوظبي تناسب جميع الفئات العمرية، ويخدم المجتمع، حيث يضم متاجر و مطاعم ومرافق خدمية وترفيهية ومناطق لألعاب الأطفال، كما يعتبر أول معلم يشاهده السياح القادمون إلى إمارة أبوظبي عبر ميناء زايد.

وأعرب الشيبة عن توقعاته بأن يرتفع عدد السياح البحريين إلى 400 ألف سائح بحري خلال الموسم السياحي الحالي، وبنسبة نمو 47% مقارنة بالموسم السياحي البحري الماضي.

وقال الشيبة في حديث ل ”الخليج 365”: «يأتي تطوير مشروع (مرسى مينا) في إطار الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة ترفيهية مفضلة، كما يلعب المشروع دوراً رئيسياً في إحياء منطقة ميناء زايد، وتحويلها إلى وجهة ترفيهية تقدم تجربة فريدة لفئات المجتمع كافة من خلال فعاليات ترفيهية على مدار العام، إضافة إلى مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية والمتاجر والمطاعم».

وأضاف: يشكل «مرسى مينا» أول المعالم البارزة التي تستقبل ركاب السفن السياحية فور وصولهم إلى إمارة أبوظبي عبر محطة أبوظبي للسفن السياحية.

المسؤولية المجتمعية

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وذكر أن «مرسى مينا» يقدم خيارات عديدة تشمل أماكن التنزه وألعاب الأطفال والمطاعم والمتاجر، كما ستخصص موانئ أبوظبي بالتعاون مع شركة «داناس» موقعاً تستثمره مجاناً الجهات المعنية بأصحاب الهمم، وذلك في إطار جهود الشركة لتأدية دورها في دعم المجتمع والمسؤولية المجتمعية من خلال تمكين ذوي الهمم من مشاركة المجتمع هواياتهم ومنتجاتهم، كما سنحرص على تزيين المنطقة بأشجار الغاف المسماة بشجرة التسامح، وسيتم تعريف الزوار إلى رمزية هذه الشجرة ومكانتها في دولة الإمارات.

وحول أهم التجارب التي سيحظى الزوار والسياح بتجربتها في المشروع، رد الشيبة بالقول: «يمثل المشروع الجديد وجهة مميزة لممارسة العديد من الرياضات مثل ركوب الدراجات والتنزه وتذوق أشهى الأطباق المحلية والعالمية التي توفرها المطاعم الموجودة فيه، فضلاً عن خيارات الترفيه العائلية العديدة والفعاليات والاحتفالات المقامة على مدار العام، كما أن الإطلالة المميزة لهذا المشروع على الواجهة البحرية وموقعه المميز بالقرب من محطة أبوظبي للسفن السياحية يتيحان للمرتادين فرصة لقاء زوار أبوظبي من مختلف الجنسيات، والتعرف إلى ثقافاتهم وتقاليدهم، وهو ما يجعل المنطقة وجهة حيوية فريدة».

وجهة مُفضلة

وعن مساهمة المشروع في رفع أعداد السياح القادمين عبر السفن البحرية السياحية، أجاب الشيبة: «نسعى إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى الترويج لإمارة أبوظبي وجهة مُفضلة للعمل والعيش، إضافة إلى استقطاب المزيد من الزوار والسياح للتعرف إلى ما تحتضنه الإمارة من مقومات ثقافية وسياحية ثرية ومتنوعة، ويسهم هذا المشروع الحيوي في الارتقاء بتجربة المسافرين عبر محطة أبوظبي للسفن السياحة، وإضفاء المزيد من التجارب اللافتة ضمن إمارة أبوظبي. وأوضح أن هناك سعياً لتغيير منطقة ميناء زايد وإضفاء أجواء حيوية عليها».



جدارية فنية ضخمة



يتيح «مرسى مينا» للزوار فرصة الاطلاع على جدارية فنية ضخمة بطول 1163 متراً في منطقة ميناء زايد، مزينة ومتنوعة وتشمل فنوناً تشكيلية مستوحاة من التراث الإماراتي، إلى جانب عدد من أنواع الفنون التشكيلية العالمية.



متابعة «كورونا»



حول تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على عمليات السياحة البحرية، قال الشيبة: تولي موانئ أبوظبي فائق الأهمية لسلامة وصحة زوارها، ونتابع عن كثب آخر المستجدات من وزارة الصحة ووقاية المجتمع وملتزمون بتوصياتها، وباللوائح الصحية لمنظمة الصحة العالمية.