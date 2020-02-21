شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بفعل مخاطر تهدد المعروض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط، يوم أمس الخميس، مواصلة مكاسبها من الجلسة السابقة، مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه.

ولا توجد بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضى إلى إغلاق موانئها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة (روسنفت) إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، وهو ما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 14 سنتاً، بما يعادل 0.2% إلى 59.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:45 بتوقيت جرينتش، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة. كان خام القياس العالمي زاد 2.4% الأربعاء، وهو الآن في صعود لليوم الثامن على التوالي.

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتاً أو 0.7%، مسجلة 53.67 دولار للبرميل. وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءاً من ال 11 من فبراير /‏ شباط.

وقال ستيفن إنيس كبير محللي السوق لدى أكسي كورب: «تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكن من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية».

روسنفت الروسية

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في هذا الوقت، أكد متعاملون أن العقوبات الأمريكية على ذراع التجارة لشركة روسنفت الروسية ستعطل شريحة من تدفقات النفط الخام العالمية وقد تدفع مصافي التكرير في أوروبا والهند والولايات المتحدة إلى الشراء من موردي خام آخرين. وعززت الولايات المتحدة الثلاثاء جهودها للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن طريق حظر التعاملات الأمريكية مع روسنفت للتجارة، وهي وحدة لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت، تقول واشنطن إنها تمده بحبل إنقاذ مالي. ووصفت روسيا العقوبات بغير الشرعية وقالت إنها ستدرس خياراتها للرد عليها.

ومن المرجح أن يؤثر الحظر على بعض المشتريات الأمريكية المباشرة من خام الأورال، وهو مزيج متوسط الكبريت، من روسنفت للتجارة وقد يزيد صعوبة شراء شركات التكرير في آسيا وأوروبا من الشركة. ونصحت واشنطن الشركات غير الأمريكية بطلب المشورة إذا عجزت عن تصفية معاملاتها مع شركة التجارة في غضون 90 يوماً.

خامات بديلة

وبحسب متعاملين، قد تسعى شركات التكرير الأوروبية لتدبير خامات بديلة من غرب إفريقيا والبرازيل والساحل الأمريكي على خليج المكسيك، إذا زادت تكلفة خام الأورال. والأورال هو خام التصدير الروسي الأكثر شيوعا ويُستخدم كمعيار للخامات متوسطة الكبريت في أوروبا. وقد يخلق هذا طلباً جديداً أو يدعم أسعار بدائل مثل خامي فاسكونيا وكاستيا الكولومبيين والبصرة الثقيل العراقي.

وتفيد بيانات الجمارك الأمريكية على رفينيتيف أيكون بأن فيليبس 66 من أكبر مشتري خام الأورال في الساحل الأمريكي على خليج المكسيك وذلك من موردين من بينهم روسنفت أويل. ومن بين الشركات التي استوردت خام الأورال من روسنفت للتجارة في السنوات الأخيرة بي.بي.إف إنرجي وترافيجورا السويسرية لتجارة السلع الأولية. وقال مصدر بالسوق إن واردات فيليبس 66 عبر ساحل خليج المكسيك وبعض شركات التكرير الإيطالية في تريستي ستتأثر على الأرجح. وقالت المصادر إن تدفقات الخام الأمريكي إلى أوروبا ستزيد مع تهاوي الطلب من آسيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

تقييم الأثر

وفي الهند، قالت شركة التكرير ريلاينس إندستريز إنها تعكف على تقييم أثر العقوبات. وقالت نايارا إنرجي، المملوكة جزئياً لروسنفت، إنها ملتزمة بجميع العقوبات الأمريكية ذات الصلة. ولا تستهدف العقوبات شركات تجارة روسية أخرى مثل ليتاسكو، التابعة لشركة لوك أويل. (رويترز)