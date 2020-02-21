شكرا لقرائتكم خبر عن حملة «سندات لبنان» بصدد خسائر قد تُمليها إعادة هيكلة وشيكة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه حملة دين لبنان الدولي خطر خسارة ما يصل إلى 80% من استثماراتهم؛ إذ تلوح في الأفق إعادة هيكلة قد تكون أشد إيلاماً من تلك التي وقعت على حملة سندات اليونان في خضم أزمتها. فالمحللون مجمعون على استحالة خدمة دين لبنان العام الثقيل البالغ نحو 150% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه سيكون على الدائنين القبول بخفض قيمة حيازاتهم إذا كان للبلد أن يتحاشى انهياراً مالياً شاملاً.

وينصب التركيز على ما ستفعله الحكومة حيال سندات دولية حجمها 1.2 مليار دولار تُستحق في التاسع من مارس/آذار. وسيعني السداد تدهور وضع احتياطي النقد الأجنبي اللبناني السلبي بالفعل، فضلاً عن تقليص فرص حصول حملة الدين الأطول أجلاً على صفقة يمكن أن يعتبرونها عادلة ومنصفة لهم.

ولم تعلن الحكومة حتى الآن خططها في هذا الصدد، لكن التزام الدولة بالسداد، المدفوع برغبتها في المحافظة على سجلها الناصع حتى الآن في ما يتعلق بدفع ديونها، بدا أنه يهتز في الأيام الأخيرة، حسبما تقوله مصادر مالية مطلعة. والعديد من سندات لبنان الأطول أجلاً متداول عند حوالي 30 سنتاً في الدولار، وهو مستوى يعتبره المستثمرون مما ينذر بأزمة وإعادة هيكلة مرجحة للدين في وقت ما، وهي خطوة يقول رئيس البرلمان اللبناني ذو النفوذ إنها «الحل الأمثل».

معدل الاسترداد

وقال نيك إيزينجر، من قسم الدخل الثابت في الأسواق الناشئة في فانجارد التي تحوز بعض دين لبنان: «ليس من الصعب تصور أن معدل الاسترداد لتلك السندات سيكون منخفضاً جداً أقل من 20%. وإذا أرادوا بالفعل ترتيب أوضاعهم وخفض مستويات الدين وصيانة احتياطيات النقد الأجنبي، فسيكون عليهم القيام بتخفيضات القيمة الضخمة هذه».

وقد تدور قيم الاسترداد بين 20 و30 سنتاً في الدولار، بما يعني عوائد خروج بين 8 و12%، مع افتراض تمديد آجال الاستحقاق خمس سنوات، وفقاً لتقديرات علياء مبيض العضوة المنتدبة في جيفريز.

Advertisements

وعائد الخروج هو توقع السوق لقيمة السندات السيادية بعد القيام بإعادة هيكلة.

وقالت علياء: «نقدر أن خفضاً للقيمة يبلغ 70% سيكون ضرورياً للوصول بنسبة الدين اللبناني للناتج المحلي الإجمالي إلى مسار دين مستدام عند 60 إلى 70% من الناتج خلال عشر سنوات»، مشيرة إلى أن الحكومة والبنك المركزي والقطاع المصرفي عموماً تعاني جميعاً نقصاً في الدولار.

أشد حدة

وقد يكون خفض الدين بهذه الطريقة أشد حدة من بعض حالات إعادة هيكلة الديون السيادية الأخرى في الآونة الأخيرة. فقد خفضت أوكرانيا مستحقات معظم دائنيها 20% عندما فشلت في خدمة ديونها. وألزمت اليونان حملة السندات من القطاع الخاص بقبول خفض 50% في إطار برنامج لتجاوز أزمتها المالية التي بدأت في 2009.

لكن هذين البلدين نالا دعم صندوق النقد الدولي الذي أرسل فريقاً من خبرائه للبنان أمس الخميس، لبحث التحديات الاقتصادية مع السلطات وتقديم مشورة فنية واسعة النطاق، حسبما أكده الصندوق.

وقال نافذ صاووك محلل الأسواق الناشئة لدى أكسفورد إيكنوميكس: «خفض القيمة 70% الذي يذكره البعض، يفترض أسوأ التصورات على الإطلاق، وتعثر غير منظم في السداد دون تدخل من صندوق النقد.. لكن بمجرد شروعك في وضع أي شيء آخر يمكن أن يحدث، مثل مساعدة فنية بمساندة موثوقة أو برنامج من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات، فإن قيمة الاسترداد تبدأ في الزيادة». (رويترز)