«وول سـتريت» تتمسـك بالمسـتويات القياسـية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل الأسهم الأمريكية التمسك بمستوياتها القياسية، غير أنها تعرضت أمس لضغوط من توقعات غير مشجعة لمسؤول رفيع المستوى في الاحتياطي الفيدرالي، حيث قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي ل «سي.إن.بي.سي»، «إن ربط خفض جديد لأسعار الفائدة بأسعار الأسهم أمر صعب بعض الشيء»، مشيراً إلى أنه يفضل النظر في توقعات الاقتصاديين بشأن أسواق العقود المستقبلية. وأشار كلاريدا إلى أن غالبية الاقتصاديين لا يتوقعون خفضاً قريباً لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

ويوم الأربعاء، صعد المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المجمع إلى مستويات إغلاق قياسية مرتفعة في ظل انحسار المخاوف من الأثر الاقتصادي لوباء فيروس كورونا توقعاً لإجراءات صينية لدعم الاقتصاد. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 115.5 نقطة، بما يعادل 0.4 بالمئة ليصل إلى 29347.69 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 15.81 نقطة أو 0.47 بالمئة مسجلاً 3386.1 نقطة، وتقدم ناسداك 84.44 نقطة أو 0.87 بالمئة إلى 9817.18 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وفي أوروبا، تراجعت الأسهم الأوروبية عن مستويات قياسية مرتفعة، أمس الخميس، حيث أجج ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية المخاوف، بعد أن خلص بحث إلى أن الفيروس شديد العدوى على نحو أكبر مما كان يعتقد في السابق.وطُلب من سكان مدينة دايجو في كوريا الجنوبية ملازمة منازلهم بعد أن قاد تتبع مصدر 23 إصابة جديدة بالفيروس إلى قداسات كنسية في المدينة. وأوقدت الأنباء شرارة القلق من التداعيات العالمية للوباء، حتى مع إعلان الصين عن تراجع حاد في عدد الإصابات الجديدة. وفي الساعة 0802 بتوقيت جرينتش، كان مؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضاً 0.2%، بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في الجلسة السابقة توقعاً لمزيد من التدخل من البنك المركزي الصيني.

وخفض البنك سعر الإقراض الرئيسي أمس، لكن المخاوف الأوسع حيال أثر الفيروس سريع الانتشار على الشركات أفضت إلى تراجع أسواق الأسهم. ونزل سهم إير فرانس-كيه.إل.إم 3.2% بعد أن انضمت إلى قائمة متنامية من الشركات المحذرة من تعطيلات بسبب الفيروس. وتذيل سهم إليكتا السويدية لصناعة معدات العلاج الإشعاعي قائمة الأداء على ستوكس 600 بعد أن جاء نمو أرباح التشغيل الفصلية دون التقديرات مع تراجع طلبيات التوريد الجديدة بالولايات المتحدة.

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أسهم طوكيو

من جهتها، أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة أمس الخميس، إذ أدى تراجع سريع للين، الذي اقترب من أدنى مستوى في عشرة أشهر أمام الدولار، لصعود أسهم مصنعي السيارات الذين يركزون على التصدير، لكن المخاوف من تأثير تفشي فيروس كورونا كبحت المكاسب. وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعاً 0.3% عند 23479.15، في حين زاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 1674.48.

وقال المحللون إن المؤشرين فقدا معظم مكاسبهما التي حققاها في التعاملات المبكرة بفعل أنباء عن وفاة اثنين من ركاب سفينة ترسو قرب طوكيو وشهدت تفشياً للفيروس، بينما يرقد 29 آخرون في حالة خطرة.

وأنهى نحو ثلثي مؤشرات القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو الجلسة على ارتفاع، وكانت أسهم قطاعات التعدين ومعدات النقل والورق الأفضل أداء.

ونزل الين إلى أدنى مستوى منذ أوائل مايو/أيار مقابل الدولار الليلة الماضية، مقدماً دفعة للمصدرين اليابانيين، مع دعم ضعف العملة المحلية أرباح الشركات لدى تحويلها إلى البلاد.

وصعد سهم تويوتا موتور 2.8% وزاد سهم هوندا موتور 2.2% وارتفع سهم سوبارو 2.4%. وتقدم سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل على نيكاي 3.4% بعدما قالت مجموعة التكنولوجيا إنها تعتزم اقتراض ما يصل إلى 500 مليار ين (4.5 مليار دولار) من 16 مؤسسة مالية محلية ودولية مستخدمة نحو ثلث حصتها في سوفت بنك للاتصالات كضمان. (وكالات)