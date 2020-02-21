شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * اقترح مجلس إدارة شركة «الخليج للمشاريع الطبية» توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن العام الماضي بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على أن تعقد الجمعية العمومية في 18 مارس القادم.
* أوصى مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للتأمين» بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% عن العام الماضي 2019، وقرر المجلس عقد الجمعية العمومية في 31 مارس القادم.
* وافق مجلس إدارة شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» على رفع مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها حتى 10% للجمعية العمومية. وأوضحت الشركة أن القرار سيتم رفعه للجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
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