متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * اقترح مجلس إدارة شركة «الخليج للمشاريع الطبية» توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن العام الماضي بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على أن تعقد الجمعية العمومية في 18 مارس القادم.

* أوصى مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة للتأمين» بتوزيع أسهم منحة بواقع 5% عن العام الماضي 2019، وقرر المجلس عقد الجمعية العمومية في 31 مارس القادم.

* وافق مجلس إدارة شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» على رفع مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها حتى 10% للجمعية العمومية. وأوضحت الشركة أن القرار سيتم رفعه للجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.