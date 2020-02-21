عبدالله بن سالم يفتتح «بولمان» أحدث فنـادق الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، صباح أمس الخميس، فندق بولمان الشارقة، الذي يعد أحدث وجهات قطاع الفنادق والضيافة في إمارة الشارقة ويقع على شارع التعاون. وبعد قص شريط الافتتاح جال سموه في أروقة الفندق الجديد الذي يتميز بتصميمه العصري، وتنوع وسائل الراحة فيه، حيث اطلع سموه على مختلف مرافقه من غرفٍ وأجنحة صممت وفق أفضل معايير الإقامة الفندقية لتوفر تجربة متميزة لجميع الزوار، ويتألف الفندق من 180 غرفة وجناحاً فاخراً روعي فيها كافة التفاصيل الفندقية.

واطلع سموه على مرافق الاستجمام والراحة التي تتوفر للزوار، ومنها مسبح خارجي ومركز للياقة البدنية، ومنتجع صحي للاسترخاء وصالون تجميل، كما تفقد سموه مطاعم الفندق التي ستقدم مجموعة من أشهى الأطعمة العربية والعالمية لتلبي مختلف الأذواق لدى الزوار.

وشملت الجولة الاطلاع على القاعات التي يوفرها الفندق لعقد المؤتمرات والمنتديات والاجتماعات والورش حيث يضم 11 غرفةً وصالة للاجتماعات والمؤتمرات.

واطلع سمو نائب حاكم الشارقة خلال الجولة على معرض «طيف» الذي يقام بالتزامن مع افتتاح الفندق، وتقدم خلاله المهندسة الإماراتية أماني المنصوري مجموعة من اللوحات الفنية ضمن فنون لف الورق والرسم الرقمي والتصوير الفوتوغرافي والفن التشكيلي.

وتفقد سموه مستشفى أوريانا التخصصي في فندق بولمان، والذي يتم تجهيزه حالياً ليكون ضمن المرافق الرئيسية للفندق خلال الفترة المقبلة، ويعد فندق بولمان الشارقة ذو الخمس نجوم، أول منشأة فندقية متخصصة في السياحة العلاجية، حيث تحتضن مستشفى تخصصياً يقدم أفضل خدمات السياحة التجميلية والعلاجية.

حضر الافتتاح كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، وعدد من كبار المسؤولين.