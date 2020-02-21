4 شركات تستحوذ على نصف الأرباح المحققة في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حققت 4 شركات مدرجة في أسواق الأسهم أكثر من نصف أرباح الشركات المدرجة لعام 2019، وفقاً لتقديرات أولية، حيث تصدر بنك «الإمارات دبي الوطني» القائمة بأرباح 14.5 مليار درهم، تلاه «أبوظبي الأول» ب 12.52 مليار. كذلك بلغت أرباح «اتصالات» 8.7 مليار درهم، فيما قادت «إعمار العقارية» القطاع العقاري ب 6.2 مليار درهم. وبذلك يكون مجموع أرباح 4 شركات 42 مليار درهم؛ أي ما يصل إلى 53.5% من إجمالي الأرباح المحققة خلال العام.

ووفقاً لبيانات نشرتها «وام»، فقد بلغ صافي أرباح 124 شركة مدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين 78.4 مليار درهم خلال 2019، بنمو 8.6% تقريباً، مقارنة مع 72.2 مليار درهم حققتها هذه الشركات في 2018.

وتشمل الأرباح التي تم رصدها، الشركات الوطنية الإماراتية، إضافة إلى بعض الشركات الأجنبية المدرجة في الأسواق المالية، علماً بأن إجمالي عدد الشركات المتداولة يصل إلى 131 شركة، ما يعني تخلف 7 شركات أغلبيتها من الشركات الأجنبية عن الإفصاح حتى الآن.

ويظهر الرصد أن 59 شركة في سوق دبي المالي حققت أرباحاً ب38.7 مليار درهم خلال 2019، بزيادة 14.8%، فيما حققت 65 شركة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 39.05 مليار درهم خلال 2019 بنمو 3.1%.

وتصدرت البنوك المدرجة في السوقين قائمة أكثر القطاعات ربحية، حيث بلغت أرباحها 46.47 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.6%، مقارنة مع 41.63 مليار درهم عام 2018.