منتجو النفط: لا حاجة لاجتماع مبكر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن هناك اتفاقاً بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من «أوبك» وخارجها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس.

وتدرس «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون، في إطار ما يعرف بأوبك بلس، تقديم موعد اجتماعهم المقبل إلى فبراير بدلاً من 6 مارس بعد تضرر الطلب على النفط جراء تفشي فيروس كورونا. وأضاف نوفاك، أن موسكو مازالت تتواصل مع الدول الأخرى بخصوص سوق النفط. (رويترز)