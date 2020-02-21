شكرا لقرائتكم خبر عن مقاصة الشيكات تتعامل مع 2.06 مليون شيك بـ 101.4 مليار في يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد تعاملت مقاصة الشيكات باستخدام صورها خلال يناير الماضي مع 2066414 شيكاً بقيمة 101.35 مليار درهم، وفقاً لآخر بيانات المصرف المركزي أمس.

وشهدت عمليات سحب الأموال من المصرف المركزي استقراراً بمعدلها المعتاد تقريباً، وبلغت خلال يناير الماضي 17.9 مليار، لكن الأموال النقدية المودعة لدى المصرف المركزي شهدت تراجعاً خلال يناير الماضي بنسبة 13.3% لتصل إلى 16.54 مليار مقابل 19.06 مليار خلال ديسمبر الماضي.

وشهدت التحويلات المالية للعملاء عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية المركزي خلال يناير الماضي تراجعاً بنسبة 6.7% إلى 312.65 مليار درهم، فيما زادت تحويلات البنوك عبر النظام بشكل طفيف 0.1% لتصل إلى 635.34 مليار درهم، وبلغ إجمالي التحويلات المالية عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية المركزي 948 ملياراً خلال يناير الماضي.

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