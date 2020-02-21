أسهم «العقار» و«اتصالات» تشهد تماسكاً في أسبوع الشراء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

امتصت أسهم العقار جزءاً من ضغوط البنوك، وتماسكت بمؤشرات أسواق المال المحلية في التعاملات الأسبوعية، التي تباينت فيها توجهات المؤسسات والمستثمرين الأجانب، وسط عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي في أسبوع 0.14%، فيما سجل مؤشر «أبوظبي» تراجعاً هامشياً 0.09% مع ارتفاع معظم أسهم العقار في السوقين، لاسيما «إعمار العقارية»، و«الدار»، رفقة سهم «اتصالات».

وفي الوقت الذي اتجه الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي خلال أسبوع، وبصافي استثمار لم يتجاوز 15.3 مليون درهم كمحصلة شراء، فقد اتجهوا نحو التسييل، بأبوظبي، ب101 مليون درهم محصلة بيع.

وبشأن تحركات الأسهم الأسبوعية، ارتفعت أسهم «اتصالات» 1.13% و«إعمار العقارية» 0.52%، و«إعمار للتطوير» 2.86%، و«الاتحاد العقارية» 14.29%، و«داماك» 3.26%، و«ديار» 5.92%، و«أرابتك» 10.07%، و«الدار» 0.9%.

وعلى العكس، انخفض «دبي الإسلامي» 0.35%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.52%، و«أبوظبي الأول» 1.22%، و«أبوظبي التجاري» 0.52%.